„Fridays for Future“ in Stuttgart

12 Viele Teilnehmer reckten ihre Plakate in die Höhe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

An diesem Freitag sind im Südwesten Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren.















Bei Demonstrationen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future sind am Freitag in Baden-Württemberg mehrere Tausend Menschen auf die Straße gegangen.

Allein in Freiburg waren es in der Spitze rund 5000 Teilnehmer, wie die Polizei mitteilte. Die dortige Ortsgruppe von Fridays for Future (FFF) gab an, dass sich etwa 8000 Menschen an der Demo unter dem Motto „People not Profit“ beteiligt hätten.

Aktionen in mehr als 300 Städten geplant

Bei der Versammlung in Stuttgart sollen FFF zufolge 6000 Menschen für Klimagerechtigkeit und Frieden demonstriert haben. Die Stuttgarter Polizei machte auf Nachfrage keine Angaben zur Teilnehmerzahl in der Landeshauptstadt. In Konstanz demonstrierten laut Polizei zwischen 1000 und 1200 Menschen.

Weltweit sollten am Freitag laut FFF mehr als 1000 sogenannte Klimastreiks stattfinden. Allein in Deutschland waren in mehr als 300 Städten Aktionen geplant.