Fridays for Future in Esslingen

1 Hannes Wangler ist auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Foto: Roberto Bulgrin

Hannes Wangler, ein 17-jähriger Klimaaktivist der Fridays for Future Esslingen, spricht über ernüchternde Erfahrungen und warum er trotzdem weitermacht. Er ist unter anderem Mitorganisator des Klimastreiks am Freitag, 3. März















Link kopiert

Drei Tage vor dem geplanten Klimastreik in Esslingen ist Hannes Wangler etwas nervös. „Wenn viele Menschen zusammenkommen, kann immer etwas passieren. Man fragt sich auch, ob genügend Leute kommen werden“, sagt der 17-jährige Gymnasiast des Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasiums. Er und rund sechs weitere Mitglieder der Fridays for Future organisieren mit der Unterstützung durch ebenso viele Mitglieder der Parents for Future zum zweiten Mal als Hauptverantwortliche den Esslinger Demonstrationszug im Rahmen des globalen Klimastreiks.

Schlechte Erfahrungen treffen auf Enthusiasmus

Was ihn jedoch derzeit wirklich umtreibt, sei, dass das Rufen der Fridays for Future nach mehr Klimaschutz zu verhallen scheine. Im Alter von 14 Jahren seien er und seine Mitschüler erstmals zum Rektor gegangen und hätten angefragt, ob sie für den Klimastreik die Schule schwänzen dürften – voller Elan, die Welt zu retten. „Nach den ersten großen Demonstrationen, auf denen Zehntausende Menschen waren, hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir einen Wendepunkt erreicht haben“, erinnert er sich. „Es war so ein 68er-Revolutionsgefühl.“ Diesen Enthusiasmus spüre er inzwischen nicht mehr.

Unsere Empfehlung für Sie Klimastreik am Freitag In Esslingen gibt es wieder Fridays for Future Den Kampf für den Klimaschutz hatten in Esslingen zuletzt die Parents for Future angeführt. Jetzt haben junge Leute eine neue Gruppe von Fridays for Future gegründet. Für Freitag rufen sie zu einer Demonstration auf.

Nachdem er selbst aktiv wurde und begann, sich öffentlich für den Umweltschutz einzusetzen, sei die Ernüchterung gekommen. „Ich war auf vielen Werbeveranstaltungen und Podiumsdiskussionen und dort hat man das Gefühl: Ich habe eine Stimme. Aber letztlich passiert zu wenig.“ Ganz im Gegenteil, die negativen Erfahrungen hätten sich für ihn gehäuft. Bei Aktionen in der Esslinger Innenstadt, bei der für das Anliegen der Fridays for Future geworben wurde, sei er bereits mehrfach beleidigt und angegangen worden. Man werde zum Feindbild für Menschen aus dem rechten Spektrum, während man versuche, in seinem Rahmen etwas zu bewegen. „Eigentlich ist das doch ein gesamtgesellschaftliches Thema. Wir fordern nur ein Recht auf unsere Zukunft in einer gesunden Umwelt, ohne dabei jemandem konkret vorzuschreiben, wie man zu leben hat.“

Die Arbeit geht weiter

Jetzt konzentriere er sich aber auf die kommende Veranstaltung. Erst vor etwas mehr als drei Monaten habe die international vernetzte Organisation der Fridays das Datum für die Weltklimademonstration bekannt gegeben. Ab da sei es in die konkrete Planung gegangen: Abstimmungen mit Ordnungsamt und Polizei mussten getroffen, die Bühnentechnik organisiert sowie das Kundgebungsprogramm geplant werden. „Nachdem wir im vergangenen Jahr die Demonstration erstmals organisiert haben, lief es dieses Mal schon relativ routiniert“, sagt er.

Trotz aller Ernüchterungen werde er weiter aktiv für die Umwelt kämpfen: „Ich würde es nicht machen, wenn ich nicht glauben würde, dass es etwas bringt.“

Die Klimademonstration in Esslingen beginnt an diesem Freitag, 3. März, um 15 Uhr am Bahnhofsplatz.