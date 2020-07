Zwei Verletzte nach Streit in Flüchtlingsunterkunft

1 In einer Flüchtlingsunterkunft hat es einen Auseinandersetzung gegeben. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Am Sonntagnachmittag ist eine zunächst verbale Auseinandersetzung zwischen zwei 22-jährigen Bewohnern in einem Flüchtlingsheim eskaliert. Die beiden jungen Männer kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Frickenhausen - Ein Streit um ein Ladekabel dürfte den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge die Ursache für eine handfeste Auseinandersetzung in einer Asylunterkunft in der Max-Planck-Straße in Frickenhausen (Kreis Esslingen) gewesen sein.

Am Sonntagnachmittag gegen 12.45 Uhr gerieten dort, wie die Polizei berichtet, zwei 22-jährige Bewohner zunächst verbal aneinander. Der Streit eskalierte jedoch regelrecht, worauf beide Kontrahenten aufeinander einschlugen und sich Verletzungen zufügten, die dann in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Beide Männer erwarten nun entsprechende Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft.