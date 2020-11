1 Der Täter gelangte durch ein eingebrochenes Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/ Silas Stein

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist am Freitagabend ein Unbekannter in eine Praxis eingebrochen. Er stahl Bargeld.

Frickenhausen - In der Nacht von Freitagabend bis Samstagmorgen ist ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Praxis in Linsenhofen eingebrochen. Der Einbrecher zerstörte laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe und gelangte so ins Gebäude. Hier durchsuchte er die Büroräumlichkeiten. Er entwendete eine Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag und andere Gegenstände. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort.