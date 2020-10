1 Der Täter gelangte durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Am Donnerstagmorgen ist es in Frickenhausen (Kreis Esslingen) zu einem Einbruch gekommen, bei dem Bargeld gestohlen wurde.

Frickenhausen - Ein noch unbekannter Täter ist am frühen Donnerstag in Firmenräume eines Unternehmens in der Straße Im Geiselrain eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, stieg der Täter zwischen 3.30 Uhr und vier Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude. Im Inneren brach er auf der Suche nach Gegenständen von Wert zwei Innentüren auf.

Der Kriminelle fand etwas Bargeld und ergriff mit diesem die Flucht. Die Polizei schätzt, dass der angerichtete Schaden den Wert der Beute deutlich übersteigt. Die Ermittlungen des Polizeipostens Neuffen sind eingeleitet.