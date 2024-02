Frickenhausen führt Gebühren ein: Mit Gratis-Parken im Ortskern ist es vorbei

1 Mit Einweihung der neuen Ortsmitte führt Frickenhausen Parkgebühren ein. Foto: Ines Rudel

Die Gemeinde Frickenhausen im Kreis Esslingen kassiert Autofahrer künftig über die Parkster-App ab. Nicht nur die Stellplätze in der neuen Tiefgarage werden gebührenpflichtig. Das sind die Gründe dafür.











In wenigen Wochen soll die neugestaltete Ortsmitte Frickenhausen eingeweiht werden. Sie wird den Einzelhandelsstandort erheblich stärken, ist Simon Blessing, der Bürgermeister der gut 9300 Einwohner zählenden Kreisgemeinde, überzeugt. Die höhere Anziehungskraft hat aber ihren Preis: Das Parken an den Straßenrändern im Ortskern sowie in der neuen Tiefgarage wird künftig nicht mehr gratis sein. Von Montag bis Samstag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, wird künftig abkassiert.