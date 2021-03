1 Der Dieb durchwühlte laut Polizei die Räume der Bäckerei. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Silas Stein/d/Silas Stein

Laut Polizei ist ein unbekannter Täter am Wochenende in eine Bäckerei eingebrochen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat der Dieb nichts gestohlen.

Frickenhausen - In eine Bäckerei in der Theodor-Heuss-Straße in Linsenhofen im Kreis Esslingen ist laut Polizei am Wochenende eingebrochen worden. In der Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis Sonntag, 4.30 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Eingangstür auf und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeiten.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ging er ohne Diebesgut. Die Spurensicherung wurde von Spezialisten der Kriminaltechnik durchgeführt.