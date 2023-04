1 Die Einbrecher drangen über ein Fenster ein. (Symbolfoto) Foto: imago stock&people/imago stock&people

Am Osterwochenende sind in Frickenhausen (Kreis Esslingen) Unbekannte in ein Brillenfachgeschäft eingebrochen. Sie stahlen hunderte Sonnenbrillen und Fassungen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände liegt über 10 000 Euro.















Über die Osterfeiertage sind Unbekannte in Frickenhausen (Kreis Esslingen) in ein Brillenfachgeschäft eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, öffneten die Einbrecher zwischen 13 Uhr am Samstag und 8.30 Uhr am Dienstagmorgen gewaltsam ein Fenster und gelangten so in den Laden in der Untere Straße. Aus den Verkaufsräumen stahlen sie mehrere hundert Sonnenbrillen und Brillenfassungen, der Wert der Beute liegt laut Polizeiangaben deutlich über zehntausend Euro. Kriminaltechniker sammelten vor Ort die Spuren, die Polizei ermittelt.