Frickenhausen: Crash durch Notfall am Steuer

Robert Korell 17.02.2025 - 14:06 Uhr , aktualisiert am 20.02.2025 - 10:24 Uhr

Medizinischer Notfall am Steuer führt zu Unfall

Notarzteinsatz in Frickenhausen

1 Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//David Breidert

In Frickenhausen (Kreis Esslingen) ist am Sonntag ein 52-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Er musste in eine Klinik gebracht werden.











Link kopiert

Ein 52-jähriger Autofahrer ist am Sonntagvormittag im Ortsteil Linsenhofen (Kreis Esslingen) von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein geparktes Auto geprallt. Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 9.45 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Nürtingen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mann wegen einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Auto verloren. In einer Hofeinfahrt stieß sein Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw, der daraufhin gegen eine Gebäudefassade gedrückt wurde.

Der Rettungsdienst brachte den 52-Jährigen in Begleitung eines Notarztes in eine Klinik. Den entstandenen Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 1.600 Euro.