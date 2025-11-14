Frickenhausen: Betrunkener Fahrer verursacht Unfall und flüchtet zu Fuß

1 Im Rahmen einer Fahndung konnten Beamten den mutmaßlichen Unfallverursacher vor seiner Wohnanschrift antreffen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Nach einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen ließ ein Mann sein Auto in Frickenhausen (Kreis Esslingen) stehen und lief davon. Kurz darauf stellten ihn Polizeikräfte.











Link kopiert

Am Freitagmorgen stand ein Mann offenbar unter Alkoholeinfluss und verursachte in Frickenhausen einen Verkehrsunfall. Anschließend flüchtete er zu Fuß vom Unfallort.

Laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei fuhr der zunächst unbekannte Fahrer eines Renault gegen 4:55 Uhr in der Robert-Bosch-Straße zuerst gegen einen geparkten Ford Galaxy und dann gegen einen Metallzaun. Danach flüchtete der Fahrer zu Fuß vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, und ließ sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug zurück.

Der mutmaßliche Unfallverursacher konnte wenig später von einer Streife im Rahmen der Fahndung vor seiner Wohnung angetroffen werden. Die Beamten konnten sofort feststellen, dass der Mann deutlich alkoholisiert war.

Ein Alkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von zwei Promille, weshalb er anschließend in einem Klinikum eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des vermeintlichen Unfallverursachers wurde einbehalten.