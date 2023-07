1 Die Feuerwehr konnte das noch schwelende Feuer am Sonntagmorgen löschen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Nach einem Brand auf einem Gartengrundstück in Frickenhausen (Kreis Esslingen) sucht die Polizei nach Zeugen. Von privater Seite ist eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt.















Link kopiert

Nach einer Brandstiftung in Frickenhausen im Kreis Esslingen am vergangenen Wochenende sucht die Polizei nach Zeugen. Die geschädigte Privatperson hat laut Polizeiangaben eine Belohnung für Hinweise, die zu einer Überführung des Täters führen ausgesetzt.

Zwischen 20 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag ist ein Unbekannter in eine Gartenhütte auf einem Grundstück im Hardtweg eingebrochen. Innen und an einem Holzstapel vor der Hütte legte er nach aktuellem Stand der Ermittlungen Feuer. Die Überdachung und ein Rasenmäher in der Hütte verbrannten ebenfalls. Am Sonntagvormittag rauchte das Feuer immer noch und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 8000 Euro. Experten sicherten vor Ort Spuren, zudem bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 070 22 / 922 40. Von privater Seite wurde zudem eine Belohnung von bis zu 1000 Euro in Aussicht gestellt, sollten Hinweise zur Überführung der Täter führen. Diese ist ausschließlich für Privatpersonen gedacht und nicht für Amtsträger, zu deren Berufspflicht die Wahrnehmung präventivpolizeilicher Aufgaben oder die Verfolgung von Straftaten gehört. Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung entscheidet der Auslobende unter Ausschluss des Rechtsweges.