Freundschaftsspiel in Esslingen: Knoten in den Beinen und eine Menge Spaß

Heidenheims Sirlord Conteh ist kaum zu stoppen – FCE-Kapitän Aleksandar Mojasevic gelingt es in dieser Situation jedoch.

Die Verbandsliga-Fußballer des FC Esslingen verlieren ein Freundschaftsspiel gegen Bundesligist 1. FC Heidenheim mit 0:10 – und genießen es.











Amir Brockman war noch voller Adrenalin. Er fand „krass“, was er gerade erlebt hatte. „Die haben jeden Zweikampf gewonnen, jedes Kopfballduell. Sie waren immer präsent. Die machen keine Fehler. Der körperliche Unterschied ist einfach krass“, erzählte er nassgeschwitzt und kopfschüttelnd. Was nach Anstrengung und Stress klingt, war für den Defensivspieler des Fußball-Verbandsligisten FC Esslingen ein besonderes Erlebnis, „das ich bestimmt nie vergessen werden“. Ein besonderes Erlebnis der positiven Sorte. Wobei Brockman seine Gemütslage nach der 0:10 (0:5)-Niederlage der Esslinger im Freundschaftsspiel gegen den Bundesligisten 1. FC Heidenheim auch so in Worte fasste: „Am Anfang hat es Spaß gemacht. Aber mit jedem weiteren Gegentor denkt man sich: Was ist das denn hier?“ Verlieren, und das auch noch hoch, sind sie beim Landesliga-Durchmarschierer der vergangenen Saison nicht gewohnt.