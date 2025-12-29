Freundschaften über 30: „Über die Babyrutsche schlittern uns die Freunde weg“
1
Ab 30 sieht man die Freunde seltener, die ersten tauchen vielleicht nicht mehr so oft auf – weil sie Kinder bekommen. Foto: Unsplash//Blake Wisz

Im Erwachsenenalter werden die alten Freunde weniger. Neu dazu kommen oft nur Bekannte. Dabei gibt es etwas, was wir tun können, um Freundschaften zu erhalten.

Es gab mal Zeiten und Orte, da waren Freundschaften nicht aufkündbar. Sie bestand auf Lebenszeit und in der Not musste man seine Freunde verstecken, verteidigen oder mit Waffen versorgen. Man tauschte den Saft des Lebens – Blut – und bezeugte damit die Bereitschaft, füreinander zu sterben. Bei den Germanen gab es etwa diese Blutsbrüderschaft, quasi die höchste Form der Freundschaft, aber auch bei den Mongolen, in vielen Teilen Afrikas, bei der Mafia sogar heute noch. Diese Freundschaften waren vor allem Männersache.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.