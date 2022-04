6 Johannes (oben) ist zum Kennenlernen gekommen und schaut sich mit Tim, Jakob und Yannik auf dem Balkon um. Ist er einer der Mitbewohner? Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannon/e

Die Freunde Tim, Jakob und Yannik gründen – unterstützt von der Diakonie Stetten – eine inklusive WG in Stuttgart, wie es sie bisher noch nicht gibt. Nun fand die Schlüsselübergabe statt. Doch wer zieht mit ein?















Link kopiert

Noch sind die Räume leer, im zukünftigen Wohnzimmer ragen zwei Kabelstränge aus der Wand. Schon bald werden hier Lampen hängen, ein Fernseher und Möbel stehen. Im Mai ziehen Tim, Jakob und Yannik in ihr neues Zuhause in Zuffenhausen-Rot. „Hey, Kollege“, haben sich Jakob und Yannik eben lässig vorm Haus begrüßt und umarmt. Nun, Minuten später, stehen die zwei neben ihrem Freund Tim in der Neubauwohnung und sind bereit für den ersten Höhepunkt dieses Abends: „So, Jungs, ich habe drei Schlüssel dabei – da müsst Ihr gut drauf aufpassen“, sagt der Sozialpädagoge Justin Weißmann von der Diakonie Stetten und überreicht Jakob den ersten Schlüssel. Dann ist Yannik dran, als dritter Tim. Ein Stuttgarter Filmteam der Produktionsfirma AV Medien hält den Moment fest. Stolz präsentieren die drei ihren Schlüssel. Sie sind ihre Eintrittskarte in einen neuen Lebensabschnitt.