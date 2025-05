French Open: Alexander Zverev in Paris erneut im Achtelfinale

2 Alexander Zverev steigert sich in Paris und steht im Achtelfinale. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Alexander Zverev steigert sich bei den French Open von Spiel zu Spiel. Gegen einen zuletzt sehr erfolgreichen Italiener hat er wenig Mühe.











Paris - Alexander Zverev hat bei den French Open ohne große Mühe das Achtelfinale erreicht. Der 28-Jährige gewann in Paris gegen den italienischen Sandplatz-Spezialisten Flavio Cobolli mit 6:2, 7:6 (7:4), 6:1. Er steht damit beim zweiten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zum achten Mal in Serie in der Runde der besten 16. In den vergangenen vier Jahren schaffte es Zverev jeweils mindestens ins Halbfinale, 2024 musste er sich erst im Endspiel in fünf Sätzen dem Spanier Carlos Alcaraz geschlagen geben.

Gegen Cobolli verwandelte Zverev nach 2:30 Stunden seinen vierten Matchball. Der Weltranglisten-Dritte bekommt es nun am Montag mit dem Niederländer Tallon Griekspoor zu tun, gegen den er zuletzt in München auf dem Weg zum Titel in drei hart umkämpften Sätzen gewann.

Auch gegen den Niederländer ist Zverev klarer Favorit. Danach dürfte es für ihn deutlich schwerer werden. Im Viertelfinale könnte es zu einem Duell mit Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic aus Serbien kommen, im Halbfinale würde dann sehr wahrscheinlich Jannik Sinner warten. Der Weltranglisten-Erste aus Italien deklassierte in seinem Drittrunden-Match den Tschechen Jiri Lehecka mit 6:0, 6:1, 6:2 und zeigte dabei fast fehlerfreies Sandplatz-Tennis.