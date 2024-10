Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen: Tote Frau in Nürtingen aus Neckar geborgen

1 Die Nürtinger Feuerwehr hat die Leiche aus dem Neckar geborgen. Foto: dpa/Pia Bayer

Der Fund einer Leiche am Sonntagnachmittag gibt der Polizei Rätsel auf. Wer war die Verstorbene? Und wie ist sie ums Leben gekommen? Was bislang bekannt ist.











Eine weibliche Leiche ist am späten Sonntagnachmittag im Neckar bei Nürtingen aufgefunden worden. Ein Passant hatte die Tote auf Höhe der Neckarstraße im Wasser treibend entdeckt und kurz nach 17.30 Uhr die Polizei alarmiert, teilte das zuständige Polizeipräsidium Reutlingen am Montag mit. Einem Sprecher der Behörde zufolge wurde die Leiche von der Feuerwehr aus dem Fluss geborgen – was an dieser zentralen Stelle gegenüber der Altstadt vielen Menschen nicht verborgen blieb.

Obduktion angeordnet

Nähere Angaben zum Fall kann die Polizei bislang nicht machen. Weder der Name noch das Alter der Frau oder ihr Wohnort seien bekannt. „Eine zweifelsfreie Identifizierung der Verstorbenen steht noch aus“, heißt es. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen zu den Umständen ihres Todes aufgenommen und muss nun klären, ob ein Suizid oder gar eine Straftat vorliegt. Zum derzeitigen Zeitpunkt kann eine Fremdeinwirkung nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei. Zur Klärung der Todesursache wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart eine Obduktion des Leichnams beantragt, die am Dienstag erfolgt.