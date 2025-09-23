Freizeitspaß auf dem Eis: Eisstadien Wernau und Esslingen starten in den Winterbetrieb

1 Die Eisstadien in Esslingen und Wernau wollen wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Eisflächen locken. Foto: Roberto Bulgrin

Mit neuer Technik und frischem Programm starten die Eisstadien in Wernau und Esslingen in die neue Saison. Pünktlich zur kälteren Zeit des Jahres wollen die beiden Standorte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf die Eisflächen locken.

Beide Anlagen wurden zum Saisonstart technisch aufgerüstet und modernisiert. Neue Lichteffekte und überarbeitete Technik sollen unter anderem für optimale Bedingungen auf dem Eis sorgen. Zwischen Eislaufdiscos und Sportkursen haben beide Stadien viel zu bieten.

Eisstadion Wernau startet mit Neuerungen in Saison

Pünktlich zum Saisonauftakt haben die Betreibenden des Wernauer Eisstadions viel Geld in ihre Eishalle gesteckt. Eine neue Bande zum Beispiel und neue Effekte für die Lichtanlage haben etwa 60 000 Euro gekostet. „Die alte Bande war nach der langen Zeit nur noch Flickwerk“, sagte Geschäftsführerin Heike Mack vor wenigen Wochen. Der Start in die neue Eissaison wird in Wernau am 2. Oktober von 15 bis 19.30 Uhr traditionell mit einem Tag der offenen Tür eingeläutet. Der Eintritt ist frei.

Besucherinnen und Besucher erwarte in dieser Saison außerdem ein vielfältiges Angebot: Neben dem öffentlichen Eislaufbetrieb gehören Eishockey, Eisfußball, Eiskunstlauf und Eisstockschießen fest zum Programm. Freitags finden regelmäßig Eislaufdiscos statt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die eigene Gaststätte bietet Besucherinnen und Besuchern, laut den Betreibenden, einen Raum zum Pause machen und aufwärmen. Angeboten werden zahlreiche warme und kalte Getränke sowie verschiedene Speisen. Weitere Informationen – wie die Eintrittspreise und Öffnungszeiten – sind auf der Website des Eisstadions ersichtlich: www.eisstadionwernau.de.

Eisstadion Esslingen startet mit neuem Schwung in die Saison

Mit der ersten Eislaufdisco ist das Eisstadion Esslingen bereits am vergangenen Freitag erfolgreich in die neue Saison gestartet. „Rund 400 Besucherinnen und Besucher kamen für die Disco in das Stadion“, sagt Dieter Fingerle, zweiter Vorsitzende der Eissportgemeinschaft Esslingen (ESG), der Betreiberin des Eisstadions. Auch in Esslingen wurde die Sommerpause fleißig genutzt. „Wir haben alles gerichtet und auf Vordermann gebracht“, erzählt Fingerle. Zum Beispiel sei die Beleuchtung erweitert und die Technik der gesamten Anlage generalüberholt worden. Das sei nötig gewesen, denn der Betrieb im Stadion läuft täglich bis mindestens 23 Uhr. Ist der öffentliche Lauf um 21 Uhr beendet, gehört das Eis den verschiedenen Abteilungen des Vereins.

Den Eisläuferinnen und Eisläufer empfiehlt Dieter Fingerle aus Sicherheitsgründen das Tragen von Handschuhen. Kindern wird zusätzlich ein Fahrradhelm nahegelegt. „Auch wenn es im Eisstadion nur sehr selten zu Unfällen kommt, ist ein gewisser Eigenschutz sinnvoll“, erklärt er. Im hauseigenen Restaurant können Besucherinnen und Besucher während ihres Besuchs schwäbische Gerichte bestellen – mit Blick auf die Eisfläche. Direkt neben der Eisbahn gibt es außerdem einen Kiosk mit Snacks. Das Eisstadion Esslingen öffnet ab dem 4. Oktober wieder regelmäßig für den öffentlichen Lauf. Eintrittspreise und Öffnungszeiten sind auf der Website des ESG zu finden: www.esg-esslingen.de.