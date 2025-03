Freizeitparks in Baden-Württemberg: Mit diesen Neuheiten starten die Freizeitparks in die Saison

1 Die Achterbahn-Saison steht vor der Tür. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Die Achterbahn-Saison steht bald an. Im Europa-Park wird schon ein klein Pre-Opening gefeiert. Womit wollen die Freizeitparks in diesem Jahr locken?











Mit dem Frühling starten in Baden-Württemberg die großen Freizeitparks in die Saison. Der Europa-Park im südbadischen Rust wird schon heute und damit eine Woche vor dem offiziellen Start mit einem eintägigen Pre-Opening die Saison eingeläutet. Auch andere Parks stehen schon in den Startlöchern. Nach der Winterpause werben sie mit neuen Attraktionen.

Europa-Park

Der Europa-Park feiert in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag.

Die Saison startet offiziell am 22. März. Im luxemburgischen Themenbereich gibt es ein neues interaktives Fahrgeschäft. In der Attraktion „Grand Prix EDventure“ können Besucher die Maskottchen Ed und Edda auf einer Reise durch Europa begleiten. Die Attraktion wird beim Pre-Opening aber noch nicht zur Verfügung stehen. Es werde noch gebaut, teilte der Park mit.

In einer Halle bekommen Besucherinnen und Besucher einen Vorgeschmack auf dem neuen Themenbereich Monaco, der im kommenden Jahr eröffnet werden soll. Es sind bereits Rennautos sowie eine britische Daimler-Limousine aus der fürstlichen Sammlung zu sehen.

Die Preise in der neuen Saison steigen um rund fünf Prozent. Laut Internetseite kostet ein Standardticket nun mindestens 64,50 Euro, insbesondere in den Sommerwochen sind 73 Euro fällig. In der Sommersaison ist der Park ab 9.00 Uhr geöffnet. Am Park-Geburtstag 12. Juli und am 23. August soll die Anlage im Ortenaukreis jeweils bis Mitternacht offen bleiben. Der 1975 gegründete Park hat nach eigenen Angaben jährlich über sechs Millionen Besucherinnen und Besucher.

Der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn bei Stuttgart öffnet wie der Europa-Park am 22. März - zunächst an zwei Wochenenden und ab dem 5. April dann täglich. In den Park kamen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 800.000 Besucher.

Am Preis für das Standardticket hat sich im Vergleich zum Vorjahr nichts geändert: Es wird online für 39,50 Euro angeboten, an der Kasse zahlt man etwas mehr. In den Ferien, der Hauptsaison und an Wochenende ist der Eintrittspreis in der Regel auch etwas teurer. Dafür gibt es unter anderem Zugang zu einem Wildpark, sechs Achterbahnen und anderen Attraktionen.

Erst im vergangenen Jahr wurde mit der „Wilde Gautsche“ eine neue Attraktion eröffnet, die bis zu 16 Gäste auf eine Höhe von zwölf Metern schaukelt. In diesem Jahr soll laut Park der Wartebereich dazu fertig werden, bei dem die Besucher durch ein altes Stellwerk laufen und noch eine kleine Show bekommen. Das Fahrgeschäft wurde nach dem Vorbild eines Verladekrans aus dem 19. Jahrhundert gestaltet.

Schwaben Park

Der Schwaben Park in Kaisersbach, etwas mehr als eine halbe Autostunde östlich von Stuttgart, öffnet pünktlich zum Start der Osterferien am 12. April. Die Tagespreise steigen laut Internetseite um zwei Euro: Ein Standardticket kostet nun 30,50 Euro. Kinder zwischen drei und elf Jahren kommen etwas günstiger rein.

Neben Fahrgeschäften soll in diesem Jahr ein neuer Spielplatz Familien mit Kindern locken. „Hofgaudi“ heißt der neue Kletterspaß im Bauernhofstil, der mit Rutschen, Klettermöglichkeiten und einer Murmelbahn ausgestattet ist.

Ravensburger Spieleland

Im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) zieht eine neue interaktive Fahrattraktion ein, die auf einem Klassiker des oberschwäbischen Spieleherstellers beruht: Scotland Yard. Kinder bekommen laut dem Park eine Highspeed-Verfolgungsjagd geboten, mit einer Kombination aus In- und Outdoor-Bereichen. In Fahrzeugen sollen sie selbst zu Detektiven werden und durch die nachgebauten Straßen Londons jagen.

Das Spieleland öffnet am 5. April. Die Tageskarte kostet in dem Freizeitpark unweit des Bodensees je nach Ausflugstag zwischen 39 und 45 Euro. In den Park kamen nach eigenen Angaben im vergangenen Jahr mehr als 450.000 Gäste.

Legoland und Peppa Pig Park

Das Legoland im bayerischen Günzburg nordöstlich von Ulm startete am gleichen Wochenende in die neue Saison. Online-Tickets gibt es laut Internetseite mit Frühjahrsrabatt für 41 Euro, danach kosten die Karten unverändert 58 Euro pro Kind und 65 Euro pro Erwachsener. Der Park hofft wieder auf mehr als zwei Millionen Besucher.

Neben dem Legoland unweit der Grenze zu Baden-Württemberg öffnet am 5. April auch der Peppa Pig Park. In dem Freizeitpark dreht sich alles um die Figuren aus der TV-Kinderserie „Peppa Wutz“.

Neben Fahrgeschäfte und andere Attraktionen gibt es in diesem Jahr eine besondere Neuigkeit: Mama Wutz erwartet Nachwuchs. Das Baby soll dieses Jahr auch im Park zu sehen sein. 32 Euro kostet der Eintritt.