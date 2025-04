Freizeitpark in Cleebronn: Tripsdrill kündigt neues Großprojekt an

1 Der Freizeitpark Tripsdrill kündigt ein neues Bauprojekt an. (Archivbild) Foto: www.imago-images.de/IMAGO/imageBROKER/Olaf Krüger

Was passiert auf der freien Fläche beim Freizeitpark, wo bislang nur Bagger stehen? Tripsdrill kündigt ein neues Großprojekt an. Was hinter dem Spatenstich steckt.











Der Freizeitpark Tripsdrill hat ein echtes Geheimnis darum gemacht, was in Cleebronn (im Landkreis Heilbronn) neben dem Wildpark entstehen soll. Klar war nur: Es gibt eine große Baustelle. Aber was genau soll an dem Ort passieren?

Jetzt hat der Freizeitpark mehr verraten. Es geht um den Bau eines weiteren „Ausflugsziels“ für die Region, so der Geschäftsführer Roland Fischer. Drei neue Gebäude sollen errichtet werden: Unter anderem eine neue „Erlebnisgastronomie“ im Stile eines Bauernhofes, ein Schwimmbad samt Wellnessbereich und ein Biergarten sollen in den nächsten zwei Jahren errichtet werden. Auf einer Fläche von 12 000 Quadratmeter wollen die Verantwortlichen das Projekt realisieren.

Beim Spatenstich in Cleebronn. Foto: StZ/StN/Krug

Gewissermaßen wolle der Park damit zurück zu seinen Wurzeln, erklärt Roland Fischer. Schließlich bestand der Park ursprünglich aus einer Gaststätte mit Mühlenturm und Rutsche. „Essen wie bei Oma“, verspricht der Geschäftsführer. Dabei soll es nicht um ein kleines Lokal gehen: Fischer spricht von 600 Sitzplätzen und offenen Türen an 365 Tagen im Jahr.

Wer im Natur-Ressort nebenan übernachtet, der soll hier künftig auch typisch schwäbisch Essen gehen können. Damit soll der Park nicht nur für Tagesgäste attraktiv sein, sondern auch für all jene, die hier einen kurzen Urlaub machen möchten.

Tripsdrill hat sich in den vergangenen Jahrzehnten immer weiter vergrößert. Im vergangenen Jahr etwa neu hinzugekommen: die „Wilde Gautsche“, eine gigantische Schaukel im Stil eines Verladekrans des 19. Jahrhunderts. Heute gehören zu dem Freizeitpark rund 100 Attraktionen.