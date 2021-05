8 In dieser Woche sind die Wettervorhersagen eher mau – wir zeigen, wie man trotz schlechten Wetters bei guter Laune bleibt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Der Mai bringt auch in dieser Woche nicht das erhoffte Frühlingswetter in die Region. Trotzdem muss man sich die Stimmung davon nicht verderben lassen. Wir haben Tipps, damit die Laune trotz des Schmuddelwetters gut bleibt.

Stuttgart - Viel Regen, Wolken und kühlere Temperaturen – das Mai-Wetter fühlt sich zurzeit vielerorts nur wenig nach Frühling an. Daran wird sich wohl auch in dieser Woche nichts ändern. Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD), erwartet Stuttgart auch in den nächsten Tagen immer wieder Regenschauer und kühlere Temperaturen um die 15 Grad.

Doch auch, wenn der Frühling noch auf sich warten lässt, muss man sich die Laune nicht verderben lassen. Ein virtueller Rundgang durch die Stuttgarter Museen oder das Schlendern durch die Markthalle, in welcher teils exotische Produkte angeboten werden, lassen das Schmuddelwetter vergessen.

Wir haben in unserer Bildergalerie weitere Tipps und Aktivitäten für Stuttgart zusammengestellt, die gegen den Wetter-Kater helfen. Klicken Sie sich durch!