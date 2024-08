Freizeit-Monitor: Studie: Surfen im Internet ist beliebteste Freizeitaktivität

3 Videospiele werden immer beliebter. (Symbolbild) Foto: Oliver Berg/dpa

Internet nutzen, Fernsehen, Musik hören und «sich mit PC, Laptop, Tablet beschäftigen» stehen in der Freizeit bei den Deutschen ganz oben. Gleichzeitig nehmen zwischenmenschliche Kontakte eher ab.











Hamburg - Die Menschen in Deutschland surfen in ihrer Freizeit am liebsten im Internet. Das geht aus dem "Freizeit-Monitor 2024" hervor, der heute vorgestellt wurde. "Das Internet ist allgegenwärtig – ob auf der Couch, im Bett oder unterwegs – und begleitet uns jederzeit. Entsprechend ist es mittlerweile ein unverzichtbarer Begleiter unserer Freizeit, ermöglicht es uns doch diese so zu gestalten, wie es unseren individuellen Bedürfnissen entspricht", sagte Prof. Ulrich Reinhardt. Die Umfrage wird seit mehr als 40 Jahren von der Stiftung für Zukunftsfragen von British American Tobacco (BAT) erhoben.

Auf der Rangliste der beliebtesten Freizeitaktivitäten landete wie in den vergangenen Jahren "Internet nutzen" auf Platz 1. Von je 100 Befragten gaben 97 das als regelmäßige Freizeitaktivität an (wenigstens einmal pro Woche). Auf den weiteren Plätzen landeten "Fernsehen" (84), "Musik hören" (82), "sich mit PC, Laptop, Tablet beschäftigen" (78) und "mit Smartphone spielen, surfen, chatten" (78). Danach folgen "Privat eine E-Mail lesen oder schreiben" (77) und "Radio hören" (71). Zwischenmenschliche Kontakte geraten laut der Studie dabei zunehmend in den Hintergrund.