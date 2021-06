1 Das sommerliche Wochenendwetter lädt zu Ausflügen ins Freie ein (Symbolbild). Foto: 7aktuell.de/Daniel Jüptner

Eine Wanderung im ehemaligen „Räubertal“ oder Vögel beobachten am Wernauer Baggersee – das Wetter in den Pfingstferien ist wie gemacht für Ausflüge ins Freie. Wir haben Tipps für die Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.

Stuttgart - Die Pfingstferien mit den vielen Feiertagen sind wie gemacht für einen Ausflug ins Freie. Also Wanderschuhe geschnürt und ab an den Max-Eyth-See, an welchem man bei einem geologischen Spaziergang noch Knochenreste von Mammuts finden kann oder mal wieder die Sportklamotten zusammensuchen und die vielen Calisthenics Parks in Stuttgart besuchen, an welchen man mit dem eigenen Körpergewicht trainieren kann.

Wir haben Ausflugstipps und Wanderungen zusammengestellt, bei denen die Corona-Regeln berücksichtigt werden.

Spaziergänge und Wanderungen

Hörschbachschlucht – wo einst Räuber ihr Unwesen trieben: Wer sich heute in die Hörschbachschlucht bei Murrhardt traut, der begibt sich in ein abenteuerliches kleines Wasserfall-Land. Auf der fünf Kilometer langen Wanderungen kommen Wanderer an vielen verschiedenen Wasserfällen vorbei – manche können auch per Hebel selbst ausgelöst werden. Hier geht es zur Wanderung (Plus).

Geologischer Spaziergang vom Max-Eyth-See zum Travertinpark: Wer sich auf die Spur von Geologen machen will, ist auf der rund fünf Kilometer langen Tour vom Max-Eyth-See zum Travertinpark genau richtig. Der Weg führt beispielsweise vorbei an der vier Meter hohen Lösswand in der Austraße. Hier wurden seltene Schnecken und Knochenreste eines Mammuts gefunden. Hier finden sie die Tour (Plus).

Die Wernauer Baggerseen – ein Paradies für zahlreiche Vogelarten: Wie hört sich ein Eisvogel an, wie pfeift ein Flußregenpfeifer und welche Geräusche gibt ein Graureiher von sich? Wer ein bisschen Geduld mitbringt, kann bei einem Spaziergang rund um die beiden Wernauer Baggerseen vielleicht den einen oder anderen gefiederten Bewohner hören. Hier finden Sie die Wanderung ins Vogelparadies (Plus).

Der Wernhaldenpark – ein exotisches Kleinod mitten in der Stadt: Der Wernhaldenpark befindet sich zwar fast mitten in Stuttgart, ist aber ein exotisches Kleinod, das selbst viele Einheimische nicht kennen. Hier erwarten die Besucher kalifornische Mammutbäume und eine fantastische Aussicht. Hier finden Sie die Tour (Plus).

Walderlebnispfad im Bärenbachtal bei Urbach: Sehen, Hören, Schmecken und Tasten sind gefragt, wenn man die natürliche Vielfalt des Waldes kennenlernen will. An zehn Stationen macht der Walderlebnispfad im Bärenbachtal bei Urbach den Lebensraum Wald und seine vielfältige Tierwelt für Kinder und Erwachsene gleichermaßen erlebbar. Hier geht es zur Wanderung (Plus).

Das Leudelsbachtal in Markgröningen – ein wilder Bachlauf lockt: Wer auf Vielfalt steht, ist auf der Rundwanderung durch das Naturschutzgebiet Leudelsbachtal genau richtig: Die etwa 9,5 Kilometer lange Tour führt an einem wilden Bachlauf entlang durch den Wald und Weinberge und belohnt einen am Ende mit einem großartigen Blick auf die Enz. Hier geht es zur Tour (Plus).

Der Skulpturenweg in Strümpfelbach – auch für Kinder ein Erlebnis: Ob Weingärtner aus Muschelkalk, Zeitungsleser, Flöter im Baum oder die liegende Frau auf dem Rücken – die Figuren auf dem Skulpturenweg in Strümpfelbach sind wunderbar skurril und lustig. 43 davon kann man auf dem drei Kilometer langen Weg bestaunen und jede erzählt ihre eigene Geschichte. Hier finden sie den Skulpturenweg (Plus).

Grandioser Ausblick von den Hessigheimer Felsengärten: Für Kletterer ist es ein kleines Eldorado nicht weit weg von Stuttgart – aber auch für Wanderer bieten die Felsengärten in Hessigheim besondere Momente: Einen grandiosen Ausblick auf den Neckar, die Weinberge und das pittoreske Örtchen Besigheim. Hier finden Sie die Wanderung (Plus).

So bleibt man in den Pfingstferien fit:

Fit bleiben in den Stuttgarter Calisthenics Parks: In Coronazeiten ist Sport in geschlossenen Räumen nach wie vor schwierig. Gut, dass es sogenannte Calisthenics Parks gibt. Diese sind die Neuauflage der guten alten Trimm-Dich-Pfade. Lesen Sie hier mehr über die Calisthenics Parks (Plus).

Ausflüge

Mit Schnelltest und Online-Ticket in die Wilhelma: Endlich ist die Wilhelma wieder offen und präsentiert den Besuchern eine Reihe von neuen Mitbewohnern – sieben Affenbabys erwarten die Besucher. Wir zeigen welche Corona-Regeln aktuell in der Wilhelma gelten. Hier finden Sie alle Informationen (Plus).

Die Weissenhofsiedlung – zeitlos modern: Es immer wieder spannend zu sehen, was 17 Architekten in einer Bauzeit von nur 21 Wochen geschaffen haben – darunter so bekannte Größen wie Walter Gropius, Le Corbusier oder Bruno Taut. Die Weissenhofsiedlung ist seit 2016 Weltkulturerbe und immer einen Ausflug wert. Hier finden Sie alle Informationen (Plus).

Wo Baumriesen auf Kunst treffen – der Merkelpark in Esslingen: Kultur und Natur müssen sich nicht ausschließen. Eine schöne Symbiose aus beidem findet sich im Merkelpark in Esslingen. Hier wartet eine historische Villa samt englischem Landschaftspark. Hier finden sie die Tour (Plus).