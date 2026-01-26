Freiwillige Helfer in Wernau: Pflegeeinsatz an Baggerseen: Mit der Motorsäge ins Naturschutzgebiet
Arbeitseinsatz am Wernauer Baggersee. Foto:  

19 Freiwillige fanden sich am Samstag zum Pflegeeinsatz an den Wernauer Baggerseen ein. Einen Biber haben sie nicht gesehen, dafür aber seine Spuren.

Motorsägen und Muskelkraft sind im Einsatz. „Wir gucken, dass im Schutzgebiet möglichst wenig Bäume stehen“, fasst Roland Appl vom Nabu-Kreisverband das Ziel der regelmäßigen Pflegeeinsätze zusammen. Denn ohne Zutun des Menschen wäre hier bald alles Wald. Stattdessen gilt es, die offenen Flächen dieses besonderen Lebensraums zu erhalten. Die Helferinnen und Helfer haben die seltene Gelegenheit, ihn „von innen“ zu erleben – ansonsten darf er nicht betreten werden.

