Freiwillige Feuerwehr in Esslingen-Wäldenbronn: Seit 1874 professionell im Löscheinsatz

Freiwillige Feuerwehr in Esslingen-Wäldenbronn

1 Es ist nicht mehr nachvollziehbar, wann dieses Foto aufgenommen wurde. Es zeigt die Feuerspritze in der „Wäldenbronner Straße mit Blick auf Haus Bayer in der ehemaligen Hauptstraße“. Es ist die heutige Saftkellerei Bayer am Kreisverkehr gemeint. Foto: Feuerwehr Wäldenbronn

Die Freiwillige Feuerwehr Wäldenbronn wird 150 Jahre alt. Beim Jubiläum der Abteilung im Esslinger Stadtteil wird nicht nur die Vergangenheit gewürdigt, sondern auch nach vorne geblickt.











Seit 1874 ist die Freiwillige Feuerwehr Wäldenbronn schnell und professionell zur Stelle, wenn in den nördlichen Stadtteilen ein Feuer auflodert. Mit einer Veranstaltungsreihe haben die Ehrenamtlichen ihr beeindruckendes Jubiläum in diesem Jahr gefeiert und dabei nicht nur die Vergangenheit gewürdigt, sondern auch einen zuversichtlichen Blick in Richtung Zukunft gewagt.