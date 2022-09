1 Sieht aus wie ein Einsatz, ist aber glücklicherweise nur eine Übung: Denkendorfer Feuerwehrleute stellen eine Leiter auf. Foto: Karin Ait Atmane

Drehleiter, Atemschutz und allerlei schweres Gerät kommen bei der Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Denkendorf zum Einsatz: Im Mittelpunkt stehen das Kinderhaus und betreute Seniorenwohnungen. Aber in der Tiefgarage wird noch ein ganz anderes Szenario simuliert.















Die Freiwillige Feuerwehr Denkendorf hat bei ihrer diesjährigen Übung ein schwieriges Objekt im Blick: Das Kinderhaus und die betreuten Wohnungen beim Generationentreff in der Berkheimer Straße. Aus dem Treppenabgang zur Tiefgarage quillt dicker, grauer Rauch. Magarete Schick, die in dem Gebäude wohnt, weiß Bescheid: Es ist ungefährlicher Disconebel, das habe ihr die Feuerwehr vorab erklärt, sagt sie. Mit ihr schauen eine ganze Reihe weiterer Hausbewohner von der gegenüberliegenden Straßenseite interessiert dem Geschehen zu, so wie viele andere Denkendorfer: Schon vor dem Start der Übung sammeln sich die Menschen am Straßenrand, am Ende dürften es an die 300 Kinder und Erwachsene sein.