Freiwillige Feuerwehr Denkendorf: Engagiert für die Jugend und die Feuerwehr

Engagiert für die Jugend und die Feuerwehr

1 Engagierter Ehrenamtler: Als Jugendwart führt Rolf Müller den Nachwuchs der Denkendorfer Feuerwehr. Foto: Rainer Kellmayer

Rolf Müller führt seit 13 Jahren die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Denkendorf. Neben feuerwehrtechnischen Übungen dürfen beim Nachwuchs Freizeitaktivitäten nicht fehlen.











Rolf Müller ist ein Feuerwehrmann, wie er im Buche steht. Vor vielen Jahren wurde er von einem Schulkameraden zu einer Übung der Denkendorfer Jugendfeuerwehr mitgenommen. Der Funke der Begeisterung sprang damals sofort über. „Mir hat die Kameradschaft und das gute Miteinander in der Wehr gefallen, und auch die moderne Feuerwehrtechnik faszinierte mich“, erinnert sich der 37-Jährige.