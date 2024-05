Freiluft-Theater inLeinfelden-Echterdingen: Elvis in Stetten

1 Chad (Matthias Ahle) sorgt in der Provinz für Verzückung. Foto: Theater unter den Kuppeln/Theater unter den Kuppeln

Vor der Premiere: Das Theater unter den Kuppeln zeigt vom 7. Juni an das Jukebox-Musical „Love me Tender“. Bei den Proben kämpft das Ensemble mit dem Regen.











Auch wenn auf der Bühne in diesem Jahr der Musik des „King of Rock ’n’ Roll“ gehuldigt wird: Das Theater unter den Kuppeln in Stetten ist genau anders herum konzipiert wie ein sich mitunter in Matsch verwandelndes Gelände eines Rockfestivals. Für die Zuschauer ist das komfortabel: Sie sitzen wettergeschützt unter dem gewölbten Dach. Die Schauspieler hingegen singen – wenn’s regnet – ungeschützt im Regen.