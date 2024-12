Freilichtmuseum Beuren: Zum Saisonbeginn verlässt die Chefin das Museumsdorf

1 Museumsleiterin Steffi Cornelius hat ihren Abschied verkündet. Foto: Ines Rudel

Steffi Cornelius war über 30 Jahre lang die Leiterin des Museums für ländliche Kultur des Kreises Esslingen. Wie sie jetzt informierte, will sie zum 31. März 2025 aufhören. Das sind die Gründe.











Die Erwartungen wurden nicht ganz erfüllt: Mit 67 482 Besuchern zählte das Freilichtmuseum Beuren in der von Ende März bis Anfang November währenden Saison etwas weniger Gäste als in den vorangegangenen zwei Jahren – und damit auch geringere Einnahmen. Kalkuliert worden war mit 70 000 Besuchern. „Wenn es bei sonst so gut besuchten Veranstaltungen wie den Schäfertagen im April, der Verkaufsaktion im Juni und den Oldtimertagen im August in Strömen regnet, kann man halt nichts machen“, bedauert Museumsleiterin Steffi Cornelius.