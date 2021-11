1 Das Freilichtmuseum in Beuren hat noch bis zum Sonntag geöffnet. Dann geht es in die Winterpause. Foto: Freilichtmuseum Beuren

Das Freilichtmuseum in Beuren kämpft – gegen Corona und um Besucherzahlen. Neue Marketingstrategien und altbewährte Konzepte sollen die Einrichtung durch schwierige Zeiten bringen.















Kreis Esslingen - In einem orangefarbenen Halbkreis prangt die angedeutete, stilisierte Zahl Sieben mit dem kleinen Textzusatz „im Süden“. Dieses Logo ist Teil einer Imagekampagne der sieben ländlichen Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Sie haben sich zur Arbeitsgemeinschaft „7 im Süden“ zusammengeschlossen, zu der auch das Freilichtmuseum Beuren als Museum des Landkreises Esslingen für ländliche Kultur gehört. Im Marketing setzen die Einrichtungen auf neue Instrumente, und auch im Kampf um Besucherzahlen und gegen Corona fahren die Kulturmacher aufgepeppte Konzepte auf. Mit Erfolg, wie die Verantwortlichen im Rahmen einer Pressekonferenz in Beuren verkündeten. Trotz der Pandemie seien die Einrichtungen weiterhin erfolgreich. Stefan Bär, der Landrat von Tuttlingen und gleichzeitig Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft „7 im Süden“, nannte die Museen „Leuchttürme“ und „Anker“.