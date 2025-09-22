Freigeister auf vier Pfoten: Altstadtkatzen in Esslingen: „Wenn ich Lilli sehe, ist der Tag gerettet“

Akiko Lachenmann 22.09.2025 - 18:38 Uhr , aktualisiert am 22.09.2025 - 18:38 Uhr

Altstadtkatzen in Esslingen: „Wenn ich Lilli sehe, ist der Tag gerettet“

14 Lilli wird der Trubel auch manchmal zu viel – dann zieht sie von dannen. Foto: Lachenmann

Er wollte die Welt erobern. Wie alle wilden Jungs mit 18 Jahren. So alt war Kami Keule, ein grau-weiß-getigerter Rumäne mit Stummelschwänzchen, als er unter die Räder geriet. 18 Katzenjahre – das sind keine zwei Menschenjahre. Die Esslinger Altstadt reichte ihm nicht. Er wollte höher hinaus, über den Altstadtring, Mäuse jagen in den Weinbergen. In einer Nacht war er nicht fix genug, trotz 30er-Zone. Zwei Damen fanden ihn am nördlichen Altstadtring.