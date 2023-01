1 Die Kulturmanagerin Laura Sommerfeld leitet seit Februar 2022 das Produktionszentrum für Tanz und Performance. Foto: Daniela Wolf

Mehr Gastspiele, nachhaltigeres Produzieren: Laura Sommerfeld setzt als Geschäftsführerin neue Akzente im Produktionszentrum für Tanz und Performance.















Essen, Stuttgart, München sind bislang die Stationen im Berufsleben von Laura Sommerfeld. Der Bachelor in Betriebswirtschaftslehre und Englisch führte die in der Nähe von Freiburg Geborene nach Essen, der Master in Kulturmanagement nach München. Dazwischen freundete sie sich bei einem Praktikum in der Kunststiftung Baden-Württemberg so sehr mit dem Stuttgarter Kulturleben an, dass sie unbedingt zurückkommen wollte.