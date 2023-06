1 Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte retteten den Besucher. (Symbolfoto) Foto: dpa/Stephan Jansen

Ein Besucher ist vom Turm des Freiburger Münsters gerettet worden, nachdem er in einer Höhe von etwa 60 Metern auf einer engen Wendeltreppe zusammengebrochen war.















Die Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte haben einen Besucher vom Turm des Freiburger Münsters gerettet. Der Mann sei am Montag in einer Höhe von etwa 60 Metern auf einer engen Wendeltreppe zusammengebrochen, ursächlich war ein medizinischer Notfall. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Montag mit.

Zwei Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie eine Notärztin und ein Notfallsanitäter stiegen die enge Treppe zu dem Verletzten hinauf und brachten ihn auf eine Plattform in 50 Metern Höhe.

Dort sei der Mann dann medizinisch versorgt worden. Die Rettungskräfte brachten den Mann mithilfe eines Bauaufzugs der Münsterbauhütte im Anschluss vom Turm nach unten. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus.