Freiburg: Turm von Windkraftanlage im Schwarzwald wird gesprengt

Rund 14 Monate nach der spektakulären Sprengung eines Turms einer Windkraftanlage wird am Mittwoch (15.30 Uhr) die zweite Altanlage in einer weithin sichtbaren Freiburger Höhenlage abgerissen. Das Windrad produzierte über 20 Jahre hinweg Strom, wie die Freiburger Ökostromgruppe mitteilte. Interessierte könnten die zweite Sprengung auf der sogenannten Holzschlägermatte am Schauinslandgipfel von der Bergstation der Seilbahn aus verfolgen. Der Schwarzwaldberg ist 1284 Meter hoch.

Größeres Windrad fertiggestellt

Der fast 100 Meter hohe Betonmast der früheren Anlage wurde im September vergangenen Jahres gesprengt. Er fiel in eine Waldschneise. Betreiber des Standorts Holzschlägermatte ist das Unternehmen Regiowind Freiburg - es wird von Ökostrom und dem regionalen Energieversorger Badenova gemanagt.

Der Betreiber stellte am Standort inzwischen ein deutlich größeres Windrad fertig. Die Anlage hat eine Gesamthöhe von 229 Metern. Es wurden über sieben Millionen Euro investiert. Die Anlage soll jedes Jahr rund neun Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Das entspricht laut Regiowind dem Jahresverbrauch von 3.000 Haushalten.