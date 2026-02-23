Freiburg: Ramadan-Beleuchtung sabotiert - Staatsschutz ermittelt

1 Der Staatsschutz der Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Nach zwei Vorfällen rund um die Ramadan-Beleuchtung in Freiburg ermittelt der Staatsschutz der Polizei. Ein bislang unbekannter Mann habe mehrere Kabel einer Lichtinstallation durchtrennt, die zum muslimischen Fastenmonat Ramadan an einem Platz angebracht worden sei, teilte die Polizei mit. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelte ein politisches Motiv als wahrscheinlich. Die Staatsschutzabteilung der Kriminalpolizei Freiburg habe die Ermittlungen aufgenommen.

Am Samstag beobachtete laut Polizei eine Zeugin einen vermummten Mann, der sich an den Kabeln zu schaffen machte. Die Fahndung verlief erfolglos.

Am Sonntag brachten laut einer Zeugin drei Männer ein Banner an der Festbeleuchtung an, um den Schriftzug zu überdecken. Dabei sollen sie sich gefilmt haben. Die Polizei stellte das Banner sicher.