Titisee-Neustadt: Polizist stirbt bei Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Zwei Polizeibeamte kommen mit ihrem Streifenwagen von der Straße ab. Ihr Fahrzeug prallt gegen einen Baum. Für einen der beiden kommt jede Hilfe zu spät.











Bei einem Autounfall in Titisee-Neustadt (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist ein Polizist ums Leben gekommen.

Der 37-Jährige war am Sonntagabend mit einem weiteren Beamten auf der Landstraße zwischen den Ortsteilen Titisee und Neustadt unterwegs gewesen, wie die Polizei mitteilte. Aus ungeklärter Ursache kam der Streifenwagen demnach in einer Kurve von der Straße ab, überschlug sich und prallte gegen einen Baum.

Der 37-jährige Fahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Sein 25-jähriger Beifahrer und Kollege wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.