Freiburg im Breisgau: Radfahrerin von Lastwagen mitgeschleift und schwer verletzt

1 Die Polizei ermittelt. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Lastwagen erfasst am Freitag in Freiburg eine Radfahrerin und schleift sie mit. Die 71-Jährige wird schwer verletzt.











Link kopiert

Eine 71-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Freiburg im Breisgau von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr sie gegen 10.40 Uhr die Unterführung vom Karlsbau kommend in Richtung Karlstraße entlang. Bei der Überquerung der Furt über den Leopoldring, sei sie dann mit einem Lastwagen kollidiert. Dadurch stürzte die Frau und wurde mit dem Fahrrad unter dem Lastwagen eingeklemmt.

Nach Angaben der Feuerwehr wurde die Frau anschließend mehrere Hundert Meter von dem Fahrzeug mitgeschleift. Passanten konnten der Polizei zufolge den Fahrer des Lastwagens auf die Notsituation aufmerksam machen und ihn zum Anhalten bringen. Mithilfe von Hebekissen und anderen Geräten befreiten Feuerwehrleute die Frau. Vor und während der Rettung kümmerten sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes um sie.

Die Frau kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0761/882 3100 melden.