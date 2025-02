Freiburg: Historischer Schwarzwaldhof in Flammen

1 Im Schwarzwald stand ein historisches Gebäude in Vollbrand. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Mehr als 400 Jahre hat ein Schwarzwald-Hof überstanden. Nun steht das historische Gebäude in Flammen.











Ein historischer Hof im Schwarzwald-Ort Fröhnd ist in Flammen aufgegangen. Das mehr als 400 Jahre alte Gebäude stehe in Vollbrand, teilte die Polizei in Freiburg am Abend mit.

Menschen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Es handelt sich um einen Gasthof, der aber am Mittwoch Ruhetag hatte. Als das Feuer gegen 15.30 Uhr ausbrach, befanden sich laut Polizei keine Personen in dem Gebäude.