Freiburg: Fahrt mit Freunden endet für jungen Biker tödlich

Drei Freunde sind mit ihren Motorrädern in Freiburg unterwegs. An einer Ampel kommt es zu einem folgenschweren Unfall.











Bei einer Ausfahrt mit zwei Freunden in Freiburg ist ein 18 Jahre alter Motorradfahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, starb der junge Mann nach einem Unfall im Krankenhaus.

Ein vor ihm fahrender gleichaltriger Freund habe auf seinem Motorrad an einer gelben Ampel gebremst, sagte ein Polizeisprecher. Der Verunglückte streifte demnach den Freund, kam ins Schlingern, stürzte von seinem Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast. Er wurde den Angaben zufolge nach dem Unfall kurz vor Mitternacht mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später starb. Der gleichaltrige Freund habe sich leicht verletzt, hieß es.

Die Verkehrspolizei ermittele zum genauen Hergang. Auch Feuerwehr, Rettungsdienst und Notarzt seien im Einsatz gewesen.