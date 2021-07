Reiseverkehr in Baden-Württemberg ADAC rechnet mit vielen Staus am ersten Ferienwochenende

Urlaub in Deutschland ist gerade in Pandemie-Zeiten beliebt. Wegen des Ferienbeginns in Bayern und Baden-Württemberg könnte es voll auf den Straßen werden. Wann sollte man losfahren, um Staus zu umgehen?