Freiburg: 77-Jähriger offenbar von Einbrecher getötet

Die Kriminalpolizei richtete ein Sonderkommission ein. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Mindestens eine Person dringt offenbar in der Nacht auf Sonntag in das Haus des 77-Jährigen ein. Dieser wird tödlich verletzt.











Ein 77-jähriger Mann ist offenbar in Freiburg von einem Einbrecher getötet worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, fand ein Familienangehöriger den toten Mann am Sonntagnachmittag in seinem Haus nahe dem Lorettoberg im Freiburger Stadtteil Wiehre.

Nach den bisherigen Erkenntnissen sei vermutlich zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen mindestens eine Person in das mehrstöckige Haus eingedrungen. Nachdem der oder die Täter mutmaßlich auf der Sache nach Wertsachen auf den 77-Jährigen trafen, sei dieser tödlich verletzt worden, so die Polizei.

Die Kriminalpolizei richtete eine Sonderkommission ein und sicherte Spuren. Sie bat zudem um mögliche Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0761/882 5909.