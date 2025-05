Freiberg am Neckar: Jugendliche verprügeln zwei 17-Jährige – weil die kein Geld hergeben

1 Laut Polizei wurden die 17-Jährigen „nicht unerheblich“ verletzt. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa

Zwei 17-Jährige sind bereits am Freitagabend in Freiberg am Neckar von einer größeren Gruppe Jugendlicher angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Gleichaltrigen gegen 21 Uhr in Richtung Bahnhof unterwegs, als sie an der Kreuzung Harteneckstraße und Robert-Bosch-Straße von 15 bis 20 Personen umringt wurden, die Geld von den beiden forderten.

Die Gruppe flieht ohne Beute

Die beiden 17-Jährigen weigerten sich, woraufhin sie von der Gruppe angegriffen und laut Polizei „nicht unerheblich“ verletzt wurden. Ohne Beute rannten die Unbekannten schließlich in Richtung Stuttgarter Straße davon. Bei der Gruppe soll es sich um männliche und weibliche Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren gehandelt haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 08 00 / 1 10 02 25 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigburg@polizei.bwl.de entgegen.