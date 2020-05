1 So leer wie im Freibad Deizisau sieht es überall aus. Die Bademeister nutzen die Zeit für Reparaturarbeiten. Foto: Roberto Bulgrin

Im Mai öffnen normalerweise die Freibäder ihre Türen – Wegen Corona nun Bauarbeiten und leere Becken

Kreis Esslingen - Die kommenden Wochen versprechen laut Wetterdienst sommerliche Temperaturen. Doch das Corona-Virus verhindert, dass die Freibäder im Kreis Esslingen nicht wie gewohnt Anfang Mai öffnen. Wann die Badegäste ins kühle Nass dürfen haben die Bundes- und die Landesregierung noch nicht festgelegt. Die Zeit vor der Eröffnung wird von den Gemeinden und Bäderdienstleistern genutzt. Die EZ hat in Wernau, Neuhausen, Esslingen, Reichenbach, Wendlingen und Deizisau nachgefragt, was gerade in den Freibädern passiert.