2 In Reichenbach nimmt Freibad-Mitarbeiterin Sarah Wahl Wasserproben. Foto: Roberto Bulgrin

Pläne für zwei Schwimm-Schichten in den Freibädern im Landkreis. Noch immer gibt es Unklarheiten über Saisonstart und Bedingungen.

Kreis Esslingen - Die Unsicherheit ist groß bei den Freibad-Betreibern. Noch immer gibt es keine klare Aussage der Landesregierung, wann und wie die Besucher in der Corona-Zeit ins kühle Nass springen dürfen. Die Bademeister stehen in den Startlöchern, die meisten Becken sind mit Wasser gefüllt und erste Ideen, welche Voraussetzungen gelten könnten, gibt es. Inspiration bieten andere Bundesländer, in denen bereits reger Freibadbetrieb herrscht. Die EZ hat bei den Verantwortlichen der Freibäder im Kreis nachgefragt.