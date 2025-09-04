Freibäder im Kreis Esslingen: Freibadsaison neigt sich bald dem Ende zu – aber nicht bei allen Bädern

Freibadsaison neigt sich bald dem Ende zu – aber nicht bei allen Bädern

Pünktlich zum Schulstart ist im Kreis Esslingen Schluss mit freibadlustig. Ab 15. September sitzen Schülerinnen und Schüler wieder auf dem trockenen Klassenzimmerstuhl. Am Sonntag vorher, dem 14. September, wird in den meisten Freibädern zum letzten Mal in diesem Jahr geplanscht, gespritzt, gerutscht und geschwommen.

Dass sich die reiche Freibadlandschaft in hiesigen Gefilden – vom Esslinger Neckarfreibad bis zum Reichenbacher Freibad im Grünen, von den Becken in Denkendorf bis zu jenen des Neuffener Höhenfreibads – auf den letzten Ferientag eingeschworen haben, muss man jedoch nicht gleich als pädagogisch-erzieherische Maßnahme deuten. Der traditionell späte Sommerferientermin in Baden-Württemberg koinzidiert ganz selbstverständlich mit dem jahreszeitlichen Wandel – solange der Klimawandel den Herbstbeginn nicht in den Winter schiebt.

Deizisau im Kreis Esslingen hält am längsten durch

Immerhin bietet sich den Freundinnen und Freunde der feuchten Freiluft-Freuden ein gleitender Übergang in geschlossene Räume, denn zwei Bäder gehen in die Verlängerung: Das Kirchheimer Freibad öffnet seine Pforten und Becken bis Sonntag, 21. September. Und das Deizisauer Bad hält sogar noch eine Woche länger durch: bis 28. September. Das Wernauer Quadrium macht zwar ganz im Mainstream am 15. September sein Freibad dicht, aber dafür öffnet an diesem Tag das seit 31. Mai wegen Sommerpause geschlossene Hallenbad wieder.

Zahlen zur Besucherbilanz der endenden Saison liegen noch nicht vor. Schätzungen und der vorläufige Eindruck sprechen in einigen Bädern für einen überdurchschnittlichen oder sogar ausgesprochen guten Besuch, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf Anfrage mitteilen. Vereinzelt heißt es unter Verweis auf die regnerischen und kühlen Wochen Ende Juli und Anfang August: „Hätte besser sein können.“

In etlichen Freibädern macht man aus der Bilanzeinschätzung ein Staatsgeheimnis: „Dazu darf ich nichts sagen. “„Der Chef ist im Urlaub.“ „Wir haben strikte Anweisung, nichts rauszugeben.“ Unsere Zeitung bleibt dem Geheimnis auf der Spur.