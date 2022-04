1 „Einfach so mal rein ins feuchte Vergnügen“ soll das Motto für die Freibadsaison 2022 lauten. Sorgen dass das kühle Nass zu kühl sein könnte, sind unbegründet Foto: Roberto Bulgrin

An diesem Wochenende beginnt im Landkreis Esslingen die Freibadsaison. Die Betreiber hoffen, dass diese – nach zwei Corona-Jahren – ohne Einschränkungen über die Bühne geht. Dass die hohen Energiepreise einen Besuch zur „Ice-Challenge“ werden lassen, ist nicht zu befürchten.















Schwimmen auf Vorbestellung, Planschen im Schichtbetrieb, Abstand halten auf der Liegewiese, die Wege zum und vom Becken als Einbahnstraßen: Spontan und spaßig waren, wenn es um einen Freibadbesuch ging, in den vergangenen beiden Sommern Fremdworte. In dieser Saison, die am Sonntag zumindest in Deizisau, in den beiden Esslinger Bädern und in Kirchheim beginnt, soll das wieder anders werden. Die aufgehobenen Pandemiebestimmungen machen es möglich, dass einfach mal so ins Wasser gesprungen werden kann.