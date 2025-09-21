Freibad in Wernau: Hundebadetag im Video: Tiere gehen im Kreis Esslingen schwimmen

19 Manche Hunde bevorzugen eine Katzenwäsche. Doch diese Vierbeiner gehören nicht dazu. Sie nutzten den Hundebadetag im Freibad Wernau in vollen Zügen aus. Foto: Roberto Bulgrin

Nach einer erfolgreichen Premiere 2024 war am Sonntag in Wernau wieder möglich, was sonst tabu ist: Mit dem Hund ins Freibad gehen. Einige Vierbeiner sind in den Pool gesprungen.











Das Wetter war für Menschen nicht mehr ganz freibadtauglich an diesem Sonntag – aber Spaß hatten die Gäste im Wernauer Freibad dennoch alle Mal: Beim Hundebadetag konnten die Vierbeiner tun, was sie sonst nicht dürfen – in den Pool springen.

Allen voran genossen die Wernauer Bürgermeisterin Christiane Krieger und ihre Old English Bulldogge Betty den Hundebadetag.

Hundebadetag in Wernau zum zweiten Mal

Der Hundebadetag hat in der Stadt nun nach der Premiere zum Freibadsaisonende 2024 zum zweiten Mal stattgefunden. Auch an diesem Sonntag wurde auf den Einsatz von Chlor im Wasser verzichtet und die Umwälzungsanlage abgeschaltet.

Eingelassen wurden nur Tiere mit Hundemarke und gültigem Impfschutz, die Halter mussten zudem eine Hundehalter-Haftpflichtversicherung vorweisen. Auch in Neuffen durften Hunde ins Freibadwasser springen, im Neckarfreibad in Esslingen und im Freibad im Stadtteil Berkheim hingegen mussten Hunde weiterhin draußen bleiben.