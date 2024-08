Freibad in Nürtingen: Polizei sucht nach sexuellem Übergriff weitere Geschädigte

1 Am vergangenen Samstag kam es im Freibad in Nürtingen zu offenbar mehreren Sexualstraftaten. Foto: Ines Rudel/Ines Rudel

Nach Übergriffen am vergangenen Wochenende im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) schließt die Polizei weitere Straftaten der drei 19, 20 und 21 Jahre alten mutmaßlichen Täter nicht aus. Dem wird nun nachgegangen.











Link kopiert

Nachdem am Samstag im Freibad in Nürtingen (Kreis Esslingen) eine 15-Jährige von drei jungen Männern sexuell belästigt und angegrapscht wurde sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Einer der mutmaßlichen Täter ist unterdessen in Untersuchungshaft, berichtet eine Sprecherin.

Weil sich nach dem Bekanntwerden des Übergriffs eine weitere Jugendliche an die Polizei wandte und angab, auf ähnliche Weise von dem Trio angegangen worden zu sein, bittet die Polizei nun Zeugen oder weitere Geschädigte unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 00 Kontakt zu den Ermittlern aufzunehmen. Weitere Straftaten der drei Männer werden nicht ausgeschlossen. Wie bereits berichtet sollen drei Männer im Alter zwischen 19 und 21 Jahren am Samstagnachmittag die 15-Jährige eingekreist und angefasst haben. Ein 19-Jähriger ist seit Sonntag in Untersuchungshaft, weil er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Gegen die beiden Komplizen laufen ebenfalls entsprechende Ermittlungen.