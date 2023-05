1 Julia Förster und Bürgermeister Ralf Barth werben schon mal für die vielen Angebote wie die Möglichkeit, Schwimmtiere oder Wasserbälle mitzubringen. Foto: /Ulrike Rapp-Hirrlinger

Am 7. Mai beginnt in Denkendorf die Freibadsaison. Ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm soll das Bad noch attraktiver machen.















Die Becken sind gefüllt, und auf dem Freibadgelände werden die letzten Arbeiten erledigt, damit zur Saisoneröffnung alles einladend ist. Ein Veranstaltungsprogramm soll das Freibad noch attraktiver machen. Erfahrungen dazu hat man bereits im vergangenen Jahr gesammelt. Die Gemeinde setzt dabei auf die Kooperation mit Akteuren vor Ort. Vor allem wolle man die Vereine einbinden, sagt Julia Förster, die stellvertretende Hauptamtsleiterin. Mit der DLRG ist dies gelungen. Die Ortsgruppe Ostfildern-Denkendorf unterstützt das Schwimmbadpersonal seit Jahren bei der Badeaufsicht. In diesem Jahr bietet sie zudem am 24. Mai einen Technikschwimmkurs an, bei dem Erwachsene das Kraulen lernen oder verbessern können. Am 20. Mai können diverse Schwimmabzeichen abgelegt werden. Am 23. Juli wird außerdem ein Fahrzeug der Wasserrettungsgruppe im Freibad vorgestellt. Mit diesen Aktionen wolle man auch auf die Bedeutung des Schwimmens aufmerksam machen, so Förster. „Es ist beängstigend, wie viele Kinder nicht schwimmen können.“ Traditionell finden im Freibad über den Sommer hinweg kontinuierlich auch Schwimmkurse für Kinder statt.

Besonders kleine Wasserratten werden sich darüber freuen, dass sie im August jeweils donnerstags Schwimmringe, Wasserbälle, Luftmatratzen und Schwimmtiere mit ins Wasser nehmen dürfen. Das ist sonst nicht erlaubt. Für die Kleinsten wurde außerdem neu am Kleinkinderbecken eine Minirutsche aufgestellt.

Wer’s sportlich, aber gelenkschonend mag, kann sich an der Aqua-Gymnastik beteiligen, die der Schwimmsportverein Esslingen im Rahmen von zwei Kursen anbietet. Insgesamt wünscht sich Julia Förster, „dass die Vereine das Freibad und das schöne Außengelände als Veranstaltungsort nutzen“. Sie kann sich Aktionen wie etwa ein Volleyball-Turnier vorstellen.

Im Rahmen des Jugendbeteiligungsprojekts „Jugend entscheidet“ im vergangenen Jahr hatten sich junge Menschen aus Denkendorf gewünscht, dass das Freibad für Jugendliche attraktiver wird. Deshalb soll es am 26. Juli, dem letzten Schultag, eine „School’s out Party“ geben. Derzeit feilt das Kinder- und Jugendzentrum Focus am Rahmenprogramm. Geplant ist unter anderem eine Schlauchboot-Aktion. Außerdem wird das Bad für alle Badegäste dann bis 21 Uhr geöffnet sein.

Damit an langen Freibadtagen der Magen nicht knurrt, hat Markus Deuschle, der Betreiber des Freibad-Kiosks, neben dem Tagesangebot verschiedene Aktionen im Angebot – darunter Schnitzeltage, Weißwurstfrühstück und Maultaschen-Variationen.

Wenn’s im Freibad so richtig voll ist, wird das Parken zum Problem. Zumal das Bad im Landschaftsschutzgebiet liegt. Plakate sollen deshalb erstmals in diesem Jahr darauf aufmerksam machen, dass für das Parken außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze etwa auf Wiesen oder Feldwegen ein Bußgeld von 40 Euro fällig wird. Es werde zwar Kontrollen geben, „doch wir setzen auf Einsicht“, erklärt Förster. Sie rät Besuchern deshalb, lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad zum Freibad zu kommen. Um den Besuch per Drahtesel attraktiver zu machen, wurde neu in diesem Jahr eine Radservicestation mit Werkzeug und der Möglichkeit, die Reifen aufzupumpen, installiert.