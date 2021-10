Esslinger Gemeindehaus am Blarerplatz Ein Haus der Kirche für die ganze Stadt

Das evangelische Gemeindehaus feiert sein 90-jähriges Bestehen – wegen Corona mit einjähriger Verspätung. Beim Jubiläum richtet sich der Blick nicht nur in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. Denn an der wird kräftig gearbeitet.