Frauenhandball: Nellingen und Waiblingen vereinbaren Zusammenarbeit

1 Es ist schon eine Weile her, dass der TV Nellingen und der VfL Waiblingen in einem Ligaspiel aufeinandertrafen – hier mit Daniela Stratmann am Ball im Januar 2008 in der alten Sporthalle 1. Foto: /Herbert Rudel

Der Fokus liegt auf der Trainingsarbeit der Handball-Vereine, gegenseitige Wechsel von Spielerinnen sind aber nicht ausgeschlossen.











Es gibt wohl keine zwei Vereine der Großregion im Frauen-Handball, zwischen denen es in den vergangenen 20 Jahren so viele Wechsel gab. Und das, obwohl die Dichte an Spitzenclubs in dieser Zeit stark zugenommen hat. Man kennt sich beim TV Nellingen und dem VfL Waiblingen. Dennoch sagt Harald Beilschmied, Ex-Trainer und kommissarischer Vorstand Frauen bei den Waiblingerinnen: „Die Zusammenarbeit zwischen dem Remstal und den Fildern war nie gegeben.“ Das wird sich nun ändern: Die beiden Vereine wollen in Zukunft genau das: zusammenarbeiten. Das Wort Kooperation wird dabei bewusst vermieden.